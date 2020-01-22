«اقتصاد الموقتة» لـ«المركزي» بالبيضاء: منح قروض بضمان أرباح صندوق الإنماء مخالف للقانون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 03:08 مساء
وزير الاقتصاد بالحكومة، الموقتة منير عصر. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة إن منح أي قرض تحت دعوى ضمان الأرباح المحجوزة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أو أي أرباح قابلة للتوزيع، في حقيقة الأمر إنما هو منح قرض بضمان أسهم الصندوق، وهو مخالف للقانون الذي يحظر عملية منح قروض بضمان الأسهم.

جاء ذلك في خطاب من الوزير منير عصر إلى محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، بخصوص عدم المساس بالأرباح المحتجزة في الصندوق نظير مساهمته في المصارف.

وأبدى عصر «استغرابه من رد الحبري بتعذر تلبيته هذا الطلب، لعدم اختصاص المصرف ومحافظه»، منوها بأن محافظ المصرف المركزي «هو المسؤول الأول عن الرقابة المصرفية وفق قانون المصارف».

واستدل الخطاب بالفقرة الخامسة من «المادة 77» من القانون، التي نصت على حظر «قبول أسهم رأس مال المصرف بصفة ضمان لقرض، أو التعامل مع هذه الأسهم أو امتلاكها»، إضافة إلى الفقرة الثانية من «المادة 79» ونصت على أنه يشترط في من يمنح ائتمانا مصرفيا «أن يقدم ضمانا كافيا، مرفقا بدراسة جدوى تثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة للنشاط الممنوح من أجله الائتمان كافية للوفاء بالتزاماته».

وأشار إلى أن الميزانيات العمومية لجميع المصارف المساهمة في الصندوق «لم تعتمد منذ عدة سنوات لبيان أرباح الصندوق عن مساهمته فيها، وبالتالي فإن منح أي قرض تحت دعوى الأرباح المحجوزة للصندوق، أو أي أرباح قابلة للتوزيع، في حقيقة الأمر إنما هو منح قرض بضمان أسهم الصندوق المكونة لرأس مال المصرف».

 التصرف في الأرباح بطريقة مخالفة للقانون
ولفت الخطاب إلى أن «عدم المصادقة على الميزانيات من قبل الجمعيات العمومية، يجعل الأرباح الناجمة عنها غير معتمدة، إذ إن ذلك لا يمكن المصرف من تسليم المساهمين أرباحهم، كما أنه في حال التصرف في أي أرباح مع عدم دعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد، فإن هذا يؤدي إلى التصرف في الأرباح بطريقة مخالفة للقانون، ودون علم مجلس أمناء الصندوق أو أصحاب المحافظ، يعني الالتفاف على حقوق المساهمين بمنح قروض دون أن تكون بضمان المشروع أو أصوله، بل إن الضمان في هذه الحالة يكون بالرجوع على أرباح الصندوق غير المعتمدة».

وقال إن هذه القروض «ستخصم من أرباح الصندوق مباشرة عند اعتماد الميزانية أو من أرباح المساهمين فيه، وفي حال إجراء أي تعديل في الميزانيات أو عدم اعتمادها بشكل صحيح، فإن هذا يؤدي إلى رجوع الخصم على الأسهم المكونة لرأس مال الصندوق».

وأكمل: «من هنا كانت دعوتنا لكم كأحد الأطراف الذين يملكون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يتم ذلك لإحاطة المساهمين بالوضع القانوني والأرباح السنوية للمصرف، وفي الوقت نفسه فإن الأمر يحتم علينا معا مراعاة ظروف أصحاب المحافظ الذين يعتبرون الملاك الحقيقيين».

وأكد الخطاب أنه «لا يمكن أن توجد أرباح دون اعتماد الجمعيات العمومية، وأن استغلال لفظ (بضمان الأرباح) يعتبر أمرا غير دقيق؛ نظرا لانعدام إمكانية وجود أرباح في ظل عدم اعتماد الميزانيات، وهذا ما يبرر عدم دفع هذه الأرباح للصندوق بصورة مباشرة إذ في حال اعتمادها تكون حقا من حقوقه».

واختتم عصر خطابه قائلا: وبذلك «نبرئ ذمتنا ونخلي مسؤوليتنا كوزير اقتصاد وعضو مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أي تصرفات مخالفة لصحيح القانون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر بيع سيارة ستيف ماكوين الأسطورية