مجلس النواب يطالب البعثة الأممية بتوضيح آلية اختيارها المشاركين بالمسار السياسي

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 21 يناير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

طالب مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح آلية اختيارها الشخصيات الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار الليبي الذي من المقرر أن يبدأ قبل نهاية الشهر الجاري بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال عضو المجلس صالح فحيمة لـ«بوابة الوسط» إن مجلس النواب قرر خلال جلسته التي عُـقدت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي تفويض النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة، بالسفر إلى تونس لمقابلة البعثة الأممية.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يخول النائب الثاني للرئيس بالتواصل مع البعثة الأممية

وأوضح فحيمة أن مهمة النويري وحومة هي الاستفسار من مسوؤلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومطالبتهم «بإرسال كتاب رسمي» يوضح آلية اختيار الـ14 عضواً الذين اختارتهم للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي بجنيف ومعاير الاختيار والأسماء إن وُجدت.

وأضاف عضو مجلس النواب أن على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن توضح مهام اللجنة التي اختارتها للمشاركة في المسار السياسي، لافتًا إلى أنه «على هذا الأساس سيتم التصويت داخل المجلس على المشاركة في حوار جنيف من عدمها».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي

ومن المقرر أن يبدأ المسار السياسي للحوار الليبي قبل نهاير الشهر الجاري بجنيف بمشاركة 13 عضوًا يرشحهم مجلس النواب و13 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 14 عضوًا آخرين سيتم اختيارهم من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يعلن قائمته المشاركة بالمسار السياسي للحوار الليبي

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم، أعضاء اللجنة التي ستشارك في المسار السياسي برئاسة عضو المجلس فوزي العقاب، فيما لم يعلن مجلس النواب أسماء أعضاء لجنته التي ستشارك في الحدث الذي سيقام برعاية الأمم المتحدة.