مجلس النواب يخول النائب الثاني للرئيس بالتواصل مع البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 21 يناير 2020, 04:40 مساء
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أثناء جلسة المجلس، الثلاثاء 21 يناير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس خول النائب الثاني للرئيس أحميد حومة بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للاستفسار حول المرحلة المقبلة ومخرجات مؤتمر برلين»، الذي عقد الأحد بالعاصمة الألمانية.

وأوضح بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المجلس استأنف اليوم، الثلاثاء، جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومة، التي خصصت «لاستكمال مناقشة مخرجات برلين بشأن ليبيا ورؤية مجلس النواب للمرحلة المقبلة».

وأضاف الناطق باسم مجلس النواب أنه بناء على ذلك «تم تخويل النائب الثاني أحميد حومة بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة، للاستفسار حول المرحلة المقبلة ومخرجات برلين»، منوها بأن المجلس قرر أيضا تخصيص الجلسة المقبلة «للاطلاع على نتائج جولات رئيس المجلس عقيلة صالح الخارجية».

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ولم يكشف بليحق ما إن كان المجلس اختار ممثليه للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي، وموعد إعلان أعضاء المجلس، الذين سيحضرون الاجتماعات التي ستبدأ قبل نهاية الشهر الجاري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك في المسار السياسي للحوار الليبي نحو 40 شخصية ليبية من بين 13 عضوا من مجلس النواب و13 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 14 شخصية أخرى سترشحها للمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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