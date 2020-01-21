مجلس الدولة يعلن قائمته المشاركة بالمسار السياسي للحوار الليبي

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، قائمة أعضاء المجلس الـ13 الذين سيشاركون بالمسار السياسي للحوار الليبي الذي من المقرر أن يعقد أولى اجتماعاته نهاية الشهر الجاري بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» قرار مكتب رئاسة المجلس بشأن تشكيل لجنة لحضور منتدى الحوار السياسي بجنيف بناء على ما انتهى إليه اجتماع مكتب الرئاسة أمس الإثنين.

وضم اللجنة الممثلة للمجلس الأعلى للدولة في مسار الحوار السياسي 13 عضوا ممثلين عن الدوائر الانتخابية وهم:

1- فوزي رجب العقاب

2- محمد أحمد أبوسنينة

3- منصور بريك الحصادي

4- إبراهيم عبدالعزيز صهد

5- موسى فرج صالح

6- عبدالجليل محمد الشاوش

7- عبدالقادر عمر احويلي

8- علي عبدالعزيز علي

9- سليمان عريبي الأعمى

10- عمر محمد أبوليفة

11- محمد مفتاح تكالة

12- عبدالفتاح سعد حبلوص

13 فتحي علي أرحومة.

وسيرأس لجنة أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال مسار الحوار السياسي عضو المجلس فوزي العقاب وستتولى المشاركة والمناقشة في أعمال منتدى الحوار السياسي في جنيف على أن تنتهي أعمال اللجنة بانتهاء الأغراض التي أنشئت من أجلها.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي

وسلمت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز يوم 12 يناير الجاري رئيس المجلس الأعلى للدولة دعوة للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي، الذي سيشهد مشاركة 40 شخصية ليبية منها بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة 13 من مجلس النواب و14 شخصية ترشحها البعثة الأممية.