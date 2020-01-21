الرئيس الإيطالي يناقش مع أمير قطر الوضع في ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين

استقبال أمير قطر للرئيس الإيطالي. (وكالة الأنباء القطرية)

أجرى الرئيس الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا، اليوم الأحدن محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان في الدوحة جرى خلالها مناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني عقد مع الرئيس الإيطالي «جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري، وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن الرئيس سيرجو ماتاريلاً قال خلال لقائه مع موظفي السفارة وممثلي المؤسسات الإيطالية الأخرى في الدوحة إنه «تحدث كثيرا» مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «عن الوضع الدولي الذي يرسم مختلف التوترات والمخاوف، وبالطبع باستفاضة عن الوضع في ليبيا».

وأضاف ماتاريلا أن مباحثاته مع أمير قطر ركزت على ضرورة «متابعة مؤشرات ومخرجات مؤتمر برلين، من أجل وقف فعال ودائم حقاً لإطلاق النار بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا». معتبرا أنه «بهذه الطريقة، يمكن بناء مسار سياسي، موجه إلى جميع الأطراف الليبية وتحت مظلة الأمم المتحدة، يوحد البلد ويحافظ على استقراره».

وشدد الرئيس الإيطالي على أنه «ليس من الممكن تولي السلطة في ليبيا عبر السلاح»، مشيرا إلى أن «إيطاليا تدعم شرعية حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، التي تحظى بالاعتراف الأممي، ولكننا نؤيد الحوار مع الجميع» وفق ما نقلته «آكي».

ورأى الرئيس الإيطالي أن «المرجعية هي الأمم المتحدة وخيارات الممثل الأممي غسان سلامة». مناشدا المجتمع الدولي بتبني «قدر أكبر من الحكمة» من أجل حل الأزمات الراهنة في المنطقة.