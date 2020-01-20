«إيني» الإيطالية تؤكد خفض إنتاج النفط من حقل الفيل جزئيا

حقل الفيل (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، اليوم الاثنين، إن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئيا بسبب إغلاق صمام.

ووفق «رويترز»، قال متحدث باسم المجموعة: «تؤكد إيني أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئيا في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل -مليتة».

وتتولى إدارة الحقل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وعملاق الطاقة الإيطالي إيني.

إعلان إيني عن تراجع إنتاج حقل الفيل، جاء بعد تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، نشرتها الوكالة نفسها، قال فيها إن ليبيا «ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية» على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر لوقف «حصار حقول النفط» الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وأضاف السراج أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، قائلا إن «الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».