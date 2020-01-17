بالصور: الثني يفتتح مستشفى جالو المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 01:06 صباحا
رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني خلال افتتاحه مستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الخميس، مستشفى جالو المركزي، بعد الانتهاء من تجهيزه ليخدم مناطق واحات الجنوب الشرقي لليييا «جالو، أوجلة، أجخرة».

وحضر مراسم الافتتاح وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، إضافة إلى عدد من رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية العامة، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».

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وتبلغ السعة السريرية لمستشفى جالو المركزي نحو 200 سرير، ويعد المستشفى الأكبر والشريان الرئيس لكافة مناطق الجنوب الشرقي للبلاد، وجهزت الحكومة المستشفى، «وفقا لأعلى المواصفات، وصمم بداخله ملحق للسكن الوظيفي للأطباء المغتربين والزوار على أعلى درجات التجهيز»، حسب البيان.

ويتكون المستشفى من 11 عيادة خارجية تخصصية في أمراض الباطنة، والجراحة، والعظام، وجراحة الأعصاب، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والجهاز التنفسي، والقلب، والأطفال، والنساء والتوليد، كما يحتوي المستشفى على مركز للعلاج الطبيعي.

جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
جانب من افتتاح عبدالله الثني لمستشفى جالو المركزي، 16 يناير 2020. (الحكومة الموقتة).
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