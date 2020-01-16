اجتماع طارئ لتوفير احتياجات عاجلة للمتضررين من الأمطار في بلدية شحات

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الخميس 16 يناير 2020, 07:38 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية شحات مع مسؤولين حكوميين لبحث ازمة السيول. (الإنترنت)

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، اجتماعا طارئا مع مدير هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية العميد أحمد العرفي، وعضو لجنة الأزمة بالحكومة الليبية الموقتة والمدير التنفيذي بالهيئة العامة للبيئة فائز امنيسي.

وبحث الاجتماع بحسب تصريحات المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لـ«بوابة الوسط»، الخميس، الأزمة التي تمر بها البلدة نتيجة لغرق بعض الأحياء جراء هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، موضحا أنهم اتفقوا على التجهيز السريع للاحتياجات الضرورية من لجنة الأزمة والتسكين الموقت لبعض الأسر المتضررة ونقلهم إلى أماكن أخرى.

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كما دعا الحضور رئيس الفرع البلدي سوسة بحصر العائلات المتضررة بالفرع نتيجة لهطول كميات كبيرة من الأمطار بالمدينة وذلك لمساعدتهم، إلى جانب استدعاء سيارات إسعاف ومطافئ من فروع مناطق أخرى تابعة للهيئة.

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