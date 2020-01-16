إجلاء 6 أسر أغرقت الأمطار الغزيرة منازلها في شحات

متطوعو الهلال الأحمر أثناء إخلاء الأسر العالقة في شحات. (الإنترنت)

قال جهاز الإسعاف والطوارئ في بلدية شحات، اليوم الخميس، إنه أجلى حوالي ست أسر كانت عالقة نتيجة لغرق منازلها بمياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلدة وضواحيها مساء أمس الأربعاء.

وأوضح الجهاز في تصريح صحفي أن الفيضانات تسببت في أضرار مادية لسكان حي السدود، ووادي العيش، وشارع العيادة المجمعة بالبلدة، دون خسائر بشرية. مشيدا بجهود منتسبي فرع الهلال الأحمر بشحات وعدد من المواطنين الذين ساهموا في إنقاذ حياة الأسر العالقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، الأربعاء، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية، فيما غرقت بعض المنازل بحي وادي العيش.

وأعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، اليوم الخميس، عطلة بكل المدارس التعليمية في البلدية، وذلك بعد ساعات من إعلان مديرية أمن المدينة حالة الطوارئ؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في غرق عدد من المنازل والطرق الرئيسية.

وحذرت المديرية في تصريح صحفي المواطنين من وجود مستنقعات من مياه الأمطار على جوانب الطريق، وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من أضرار في الطريق العام، وطالبت المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.