سيالة: روسيا تحاول إقناع حفتر بتوقيع وثيقة وقف إطلاق النار

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أخبره بأنهم ما زالوا يبذلون جهودا من أجل إقناع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أن يوقع وثيقة وقف إطلاق النار.

وأشار سيالة إلى أن جميع الأطراف تحترم وقف إطلاق النار إلى حد كبير، منوها بأن توقيع حكومة الوفاق الوثيقة يعزز من الهدنة، حسب تصريحاته إلى إذاعة الجزائر الدولية، أمس الأربعاء.

وأطلع سيالة نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في مكالمة هاتفية، على محادثات موسكو، مثمنا من دور الجزائر في الدفاع عن المسار الدبلوماسي والسياسي لحل الأزمة، ووقف شلال الدماء.

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واستضافت موسكو، الإثنين الماضي، مفاوضات حول توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الأحد، ووقع وفد حكومة الوفاق وثيقة الاتفاق، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون التوقيع، ثم أعلنت موسكو أن حفتر يحتاج إلى «يومين» إضافيين لدراسة الوثيقة، وعقد استشارات محلية بشأنها. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء إن محادثات موسكو حول ليبيا هي تحضير لمؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل.