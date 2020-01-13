ألمانيا: طرفا النزاع الليبي يحضران مؤتمر برلين الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 01:25 مساء
الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، إن مؤتمر برلين حول ليبيا سيضم طرفي النزاع والدول الفاعلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف سايبرت: «التحضيرات للمؤتمر جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين في كل الأحوال في يناير»، مشيرا إلى أنه قد يجري يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مشاركين في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر أنه سيعقد يوم 19 يناير الجاري، إلى ذلك استقبلت العاصمة الروسية اليوم الإثنين، وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة، اللذين حضرا من أجل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ ليل أمس الأحد، والذي جاء بدعوة من الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقد عقد اجتماع تحضيري صباح اليوم بين وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في هذا الشأن.

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