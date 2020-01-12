الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 02:45 مساء
اجتماع الحكومة الموقتة لمناقشة احتياجات عدد من البلديات، 12 يناير 2020، (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعلن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، أنه سيتم التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة على تنفيذ الطريق الرابط بين اجدابيا والواحات، ليمتد ليشمل طريق «بوزريق - الكفرة» بقيمة إجمالية بلغت 370 مليون دينار ليبي، وفق الدراسة المعدة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الرابعة «جالو، وأوجلة، والكفرة، وتازربو، أجخرة»، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

واستعرض الاجتماع كافة المشاريع التي تم التعاقد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجاوزت قيمتها 215 مليون دينار، وفق التقرير المعد من قبل إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان الحكومة الموقتة، كما تطرق إلى الالتزامات المالية المسجلة على هذه البلديات، التي تتجاوز 20 مليون دينار.

وفي سياق متصل، طلب الثني من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة تحديد المشاريع ذات الأهمية التي تحتاجها هذه البلديات؛ لإمكانية التعاقد على تنفيذها خلال العام الحالي، وخلص الاجتماع إلى إقامة اجتماعات دورية مماثلة لمتابعة سير عمل المشاريع المستهدفة لهذه المنطقة.

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