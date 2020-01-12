البعثة الأممية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.



وعبرت البعثة في بيان، عن تتمنياتها من كافة الأطراف الإلتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي، كما أبدت استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكاناتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة.

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وبدأ في الثانية عشرة من ليلة «السبت- الأحد» سريان هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في اسطنبول الأربعاء الماضي.