«سرت للنفط» تنفذ أعمال صيانة مولد الطاقة في حقل البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يناير 2020, 09:53 صباحا
المحور الدوار لمولد الطاقة في حقل البيضاء، (أرشيفية: سرت للنفط)

نفذت ورش الصيانة التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أعمال صيانة المحور الدوار لمولد الطاقة في حقل البيضاء، التابع إلى شركة الخليج العربي للنفط.

وتآكل المحور بشكل كبير نتيجة الاحتكاك، مما أدى إلى ضرر كبير بأسنان اللولب، وإلى صغر حجم أقطارالمحور من جهة مجرى المفتاح وضرر بلوحة التثبيت، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأجريت عملية تعبئة لحام على كامل مقطع القطر المتضرر، وتصنيع لوحة تثبيت من معدن حديد الزهر، ثم اختبر المحور الدوار باستخدام الصبغة النفاذية من قبل أخصائي الفحص بقسم الحماية من التآكل.

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وقبل عملية الموازنة، اختبرت مغناطيسية العمـود الدوار، كما وضع المحور الدوار على آلة الموازنة، وأدخلت البيانات الفنية لمحور الآلة، وتحصلنا على السماحية المطلوبة بعد عدة قراءات وزيادة أوزان تصحيحية للمحور بإشراف أخصائي مجموعة تحليل الآلات الدوارة بقسم هندسة الصيانة.

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