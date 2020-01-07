معيتيق يبحث مع الحلو «موجة النزوح من مناطق الاشتباكات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 09:52 مساء
أحمد معيتيق، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة يعقوب الحلو, 7 يناير 2019 (حكومة الوفاق)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، الموقف العام لـ«موجة النزوح من مناطق الاشتباكات» والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم، ناقش معيتيق والحلو أوجه التعاون بين الحكومة والبعثة والمساعدات التي يمكن تقديمها للعائلات النازحة.

وبحسب البيان فإن الإحصائيات تؤكد أن 50 ألف عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات جراء حرب العاصمة، الأمر الذي «ينبئ بعواقب كارثية في حال تزايد موجة النزوح»، مضيفا أن الحكومة قامت مؤخراً لتوريد مساكن متنقلة للعائلات النازحة والمتوقع وصولها خلال الأسابيع القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسالة خاطئة من واشنطن إلى بغداد تثير اللغط حول تواجد القوات الأميركية في العراق