معيتيق يبحث مع الحلو «موجة النزوح من مناطق الاشتباكات»

أحمد معيتيق، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة يعقوب الحلو, 7 يناير 2019 (حكومة الوفاق)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، الموقف العام لـ«موجة النزوح من مناطق الاشتباكات» والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم، ناقش معيتيق والحلو أوجه التعاون بين الحكومة والبعثة والمساعدات التي يمكن تقديمها للعائلات النازحة.

وبحسب البيان فإن الإحصائيات تؤكد أن 50 ألف عائلة نزحت من مناطق الاشتباكات جراء حرب العاصمة، الأمر الذي «ينبئ بعواقب كارثية في حال تزايد موجة النزوح»، مضيفا أن الحكومة قامت مؤخراً لتوريد مساكن متنقلة للعائلات النازحة والمتوقع وصولها خلال الأسابيع القادمة.