زيادة إنتاج بئر في حقل النافورة النفطي إلى 912 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يناير 2020, 11:05 صباحا
أنابيب الإنتاج لإحدى آبار حقل النافورة النفطي، 2 يناير 2020، (أجوكو)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الأربعاء، زيادة إنتاج البئر «G098-51» في حقل النافورة النفطي إلى 912 برميل زيت يوميا.

وأوضحت الشركة أنه جرت أعمال صيانة لأنابيب البئر من أجل إزالة الترسبات فيها، بعدما كانت تنتج 800 برميل يوميا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إتمام أعمال الصيانة بالتعاون بين «أجوكو» وشركة صحاري ليبيا، إذ أعدت تصاميم لنوعية المادة الكيميائية المناسبة لعلاج الترسبات، والكمية اللازمة لذلك، وبعد ضخ هذه المادة أصبح القطر الداخلى لأنابيب الإنتاج 2.75 إنش، وزادت الإنتاجية.

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وفي 22 ديسمبر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة بمقدار 5925 برميل يوميًّا، بعد نجاح عملية ربط بئر بحقل نفطي.

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