مؤسسة النفط: تشغيل حقل الحمادة ورفع قدرة إنتاج «النافورة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 01:51 مساء
خط أنابيب في المحطة رقم 5 بحقل النافورة ويبدو في الصورة خالد رجب مراقب الحقل مع العاملين. (الصفحة الرسمية لحقل النافورة)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل يوميًّا، بعد نجاح عملية ربط بئر بحقل نفطي.

وأضافت المؤسسة، في منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «شركة الخليج العربي للنفط نجحت في إعادة البئرين Z4، Z1 في حقل الحمادة للإنتاج، الذي كان متوقفًا من 2011».

وأشارت إلى أن «معدل الإنتاج في القطعة (م ن 5) بلغ نحو 500 برميل يوميًّا»، فيما «تعمل الشركة حاليًا على إعادة تشغيل البئرين Z9، Z7 في الحقل نفسه في الفترة المقبلة». ووصف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله هذا التطوير بأنه «إنجاز مهم يزيد معدلات الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي».

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وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة النفط، أن شركة الخليج العربي للنفط تمكنت من زيادة القدرة الإنتاجية بحقل النافورة إلى «3801 برميل يوميًّا» بعد «تنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01 بالحقل غير المشترك».

يشار إلى أن حقل النافورة ينقسم إلى قسمين، الأول هو حقل النافورة أوجلة المشترك «امتياز 51» و«منطقة التعاقد 91» يضم المجمعات الفرعية (2، 5، 4، 6)، ويصل إنتاجه إلى نحو 35 ألف برميل يوميًّا، ويضخ الإنتاج عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف، وكذلك خط قطره 24 بوصة إلى حقل الانتصار، ومنه إلى ميناء الزويتينة، حسب بيانات شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».

أما الثاني فهو حقل النافورة غير مشارك، الذي يضم المجمعات الفرعية (1، 3، 7، 8، 9)، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 21 ألف برميل يوميًّا، ويضخ إنتاج هذا الحقل عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال - رأس لانوف.

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