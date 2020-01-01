«مكافحة المخدرات» أجدابيا يضبط 47 ألف قرص ترامادول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 03:00 مساء
كميات من أقراض الترامادول مضبوطة في أجدابيا، 31 ديسمبر 2019، (فرع مكافحة المخدرات)

قبض أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، على أحد تجار المخدرات وبحوزته 47 ألف قرص ترامادول.

وجاء ذلك بعدما وردت معلومات إلى الفرع بأن المتهم يجلب المخدرات من مدينة سبها، بغرض بيعها في طبرق، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في عدة مدن من توجيه ضربات قوية لأوكار بيع المخدرات، إذ ألقى أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي امتهن الاتجار في المخدرات بمصيف النيروز، مطلع الشهر الماضي، وعثر بحوزتهم على 61 قطعة حشيش، وسبعة أشرطة «ترامادول»، وكميات من أقراص «بترل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟