برلمانية إيطالية معارضة تنتقد «فشل» حكومة كونتي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 08:47 مساء
رئيسة أعضاء حزب «فورتسا إيتاليا» في مجلس الشيوخ، أنّا ماريا بيرنيني . (آكي)

انتقدت برلمانية إيطالية معارضة ما اعتبرته «فشل» السياسة الخارجية لحكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي التي ينتهجها في ليبيا، معتبرة أن تدهور الأوضاع في ليبيا بمثابة «مرآة فشل الحكومة أيضا في السياسة الخارجية» وفق ما نقلته آكي».

ونقلت «آكي» تصريحا صحفيا عن رئيسة أعضاء حزب «فورتسا إيتاليا» في مجلس الشيوخ، قالت فيه إن «ليبيا دولة إستراتيجية بالنسبة إلى مصالحنا الوطنية: من قطاع الطاقة إلى تدفقات الهجرة والتهديد الإرهابي، أصبحت الآن أرض فتوحات لروسيا وتركيا وكذلك للجهاديين والمرتزقة من كل مكان».

وأشارت بيرنيني وهي قيادية في الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، إلى زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا أخيرا وقالت عنها: «لقد أثبتت زيارة (وزير الخارجية) دي مايو الأخيرة إلى ليبيا نهاية تأثيرنا في منطقة حيوية لأمننا القومي. فرئيس حكومة الوفاق يطلب العون من تركيا والجنرال خليفة حفتر أسقط إحدى طائراتنا المسيرة ويطالب بتوضيحات».

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