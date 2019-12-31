جمعية الهلال الأحمر تقدم مساعدات لدعم مستشفى بني وليد العام

مساعدات جمعية الهلال الأحمر لمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

قدمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد، مساعدات إنسانية إلى مستشفى بني وليد العام، للتخفيف ودعم المستشفى الذي يعاني نقصا في عدد كبير من الاحتياجات.

وقال فرع جمعية الهلال الأحمر ببني وليد، أمس الإثنين، إنه سلم إدارة مستشفى بني وليد العام 216 أغطية شتوية، نظرا لدخول فصل الشتاء ولما يعانيه المستشفى العام من نقص شديد في الأغطية الشتوية التي يحتاج إليها المرضى.

وأكد فرع جمعية الهلال الأحمر أنه على تواصل مستمر مع إدارة مستشفى بني وليد العام، للوقوف على الاحتياجات اللازمة للتشغيل من أجل تمكين المستشفى من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح أن المساعدات التي سلمها إلى المستشفى تأتي ضمن برنامج مكثف وضعته جمعية الهلال الأحمر للتخفيف من معاناة المواطنين والمحتاجين، لافتا إلى أن هناك عدة أعمال إنسانية ستنطلق خلال الفترة المقبلة.