مراقبة تعليم تاجوراء تنظم الملتقى الأدبي الرابع للغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 05:22 مساء
جانب من الملتقى الأدبي الرابع للغة العربية في تاجوراء, 30 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

نظم مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم في تاجوراء الملتقى الأدبي الرابع للغة العربية تحت شعار (اللغة العربية.. الواقع والأمل).

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، فإن الملتقى يأتي اختتاما لأيام الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية، التي انطلقت في 18 ديسمبر الحالي، بإقامة برامج ومناشط خاصة باللغة العربية في مختلف مدارس تاجوراء.

وأوضح البيان أن الملتقى الرابع الذي أقيم اليوم الإثنين، بمدرسة الكرامة الثانوية للبنات، حضره أعضاء المجلس البلدي بتاجوراء وعدد من مفتشي ومعلمي اللغة العربية، ومن أساتذة الجامعات الليبية، ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بمراقبة التعليم بتاجوراء، ومدراء المدارس وعدد من المواهب المتميزة في الأدب والشعر ومن الطلبة والطالبات والمهتمين باللغة العربية.

وأقيمت على هامش الملتقى ندوة حوارية عن اللغة العربية، تخللتها مشاركة شعرية بعنوان (سألوني) للطالبة هديل محمد غنية، الحائزة على الترتيب الاول في الملتقى الأول للغة العربية بتاجوراء.

وقالت رئيس وحدة النشاط الثقافي بمكتب النشاط المدرسي بتاجوراء آمنة القويضي، إن الملتقى الادبي للغة العربية يقام كل عام بإشراف مكتب النشاط المدرسي بمراقبة تاجوراء، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتقام في كل ملتقى فاعليات ومناشط ومسابقات جميعها تتمحور حول اللغة العربية.

وفي اختتام فعاليات الملتقى الأدبي الرابع للغة العربية تم منح وسام الإبداع لأستاذة اللغة العربية سعاد جلغم، تقديرا لجهودها وعطائها في تربية وتعليم النشء على مدى عقود، خاصة في مدرسة تاجوراء الشعبية للتعليم الأساسي، إضافة لكونها إحدى النشاطات المميزات في مجال اللغة العربية.

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