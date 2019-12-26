إردوغان: البرلمان التركي سيصوت في يناير بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، أن البرلمان التركي سيدرس في يناير المقبل مذكرة تنص على السماح بإرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني.

وقال إردوغان في خطاب في أنقرة: «سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان» في السابع من يناير المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتصاعدت وتيرة الجدل منذ توقيع حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي التفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال إطلاق غواصة بحرية بمدينة كولجك التركية، الأحد الماضي، أشار إردوغان إلى أن بلاده «ستقيم كافة الإمكانات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا في البر والبحر والجو»، بل وتحدث عن وجود «مليون تركي يعيشون في ليبيا»، دون أن يحدد مصدر هذا الرقم. كما شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن أنقرة ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري.