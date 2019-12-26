«عمل الوفاق» تطلق خطة تدريبية للباحثين عن وظائف مطلع 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 08:46 صباحا
«عمل الوفاق» لمناقشة الخطط التدريبية 2020، 25 ديسمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق إطلاق خطة تدريبية مطلع العام المقبل، التي تتضمن برامج في المسار الإداري والمهني والحرفي.

وتتضمن الخطة برامج تدريبية تتسق مع المتطلبات الإستراتيجية بالنسبة للباحثين عن العمل، واحتياجات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعقد وزير العمل المهدي الأمين اجتماعا لمناقشة التحضيرات الخاصة بتنفيذ خطط الوزارة للعام 2020، في اجتماع حضره وكلاء الوزارة على عكاشة وخالد الشرع.

وستركز خطة التدريب للعام 2020 الخاصة بالتخطيط على رفع كفاءة العاملين في الوزارة، مع التركيز على دور المفتشين العماليين والوظيفيين.

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