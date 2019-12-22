مؤسسة النفط: تعرض مستودع طريق المطار في طرابلس لعيارات نارية

جانب من آثار الضربة التي تعرض لها مستودع طريق المطار. (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك).

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض مستودع طريق المطار في العاصمة طرابلس لإصابات بعيارات نارية، السبت.

وقالت المؤسسة إن المستودع تعرض لأعيرة نارية للمرة الثانية خلال أسبوع، موضحة أن مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة تعرض للضربات أثناء تواجد بعض الموظفين؛ لكن لم يصاب أحد منهم، إذ تمكنوا من إخلاء المكاتب دون أن تمسهم النيران.

ودانت كل من مؤسسة النفط وشركة البريقة لتسويق النفط هذه الضربات واصفة إياها بـ«العمل المشين»، مطمئنة سكان طرابلس بأن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات لم تتأثر، بحسب صفحة المؤسسة على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: شركة البريقة توقف تشغيل مستودع طرابلس بسبب الاشتباكات

وفي 7 ديسمبر الجاري، أوقفت شركة البريقة العمليات التشغيلية في مستودع طرابلس وقررت إخلائه، نتيجة تصاعد الاشتباكات المسلحة في المدينة.

وقالت الشركة إنها «اضطرت إلى تفعيل خطة الإخلاء التامة حرصا على سلامة المستخدمين، وإتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركاته».