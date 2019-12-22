السفارة الليبية في القاهرة تعلن موعد استئناف العمل بشكل جزئي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 12:12 صباحا
السفارة الليبية في القاهرة (أرشيفية: الإنترنت)

تستأنف السفارة الليبية في القاهرة العمل في القسم القنصلي والملحقية الصحية والثقافية بها بداية من غدا الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليق العمل.

وأوضحت السفارة في بيان لها، السبت، أنه ستستأنف العمل «حرصا على استمرار تقديم كافة الخدمات للجالية الليبية»، مشيرة إلى تأجيل العمل بالسفارة بشكل عام إلى حين «إجراء الصيانة اللازمة لبعض المرافق واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحمايتها».

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وكان مصدر دبلوماسي بالسفارة الليبية في القاهرة، أكد لــ«بوابة الوسط»، تعليق العمل بالسفارة بدءًا من الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن قرار التعليق يشمل السفارة والقنصلية وكافة الملحقيات التابعة لها.

وأرجعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التعليق إلى «الوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها السفارة عدة مرات في الفترة الأخيرة»، فيما قال القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، فوزي تنتوش، إن قرار تعليق العمل بسبب «الوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها السفارة عدة مرات في الفترة الأخيرة، والابتزاز المتواصل للحصول على الأموال»، معتبرًا أن ذلك «قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموظفين والعاملين بالسفارة».

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