مصدر بالسفارة الليبية في القاهرة: تعليق العمل يشمل القنصلية وكافة الملحقيات

السفارة الليبية في القاهرة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر دبلوماسي بالسفارة الليبية في القاهرة، لـ«بوابة الوسط»، تعليق العمل بالسفارة بدءًا من اليوم، مشيرًا إلى أن قرار التعليق يشمل السفارة والقنصلية وكافة الملحقيات التابعة لها.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن التعليق مستمر «لحين إشعار آخر»، مرجعة ذلك إلى «الوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها السفارة عدة مرات في الفترة الأخيرة»، حسب بيان نشرته، اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقال القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، فوزي تنتوش، إن قرار تعليق العمل بسبب «الوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها السفارة عدة مرات في الفترة الأخيرة، والابتزاز المتواصل للحصول على الأموال»، معتبرًا أن ذلك «قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموظفين والعاملين بالسفارة»، وفق البيان.

وأضاف تنتوش، أن العمل جارٍ مع الجهات الأمنية المصرية لـ«وضع حد لتلك التجاوزات وتأمين السفارة بالشكل المطلوب»، مؤكدًا أنه «حال الوصول إلى صيغة من شأنها أن تحقق الأمن للموظفين والتأمين لمبنى السفارة سيتم العودة فورًا لمباشرة واستئناف العمل».