أميركا وألمانيا تبحثان الجهود الدولية لدعم مساعي غسان سلامة لوقف إطلاق النار بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 01:46 صباحا
وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في واشنطن، 11 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

بحث وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الجهود الدولية المستمرة لدعم الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.

ووفق الناطق باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في بيان الجمعة، شارك وزيرا الخارجية المخاوف المتعلقة بانتهاكات حظر الأسلحة والمشاركة المتزايدة للمرتزقة والمقاولين العسكريين من القطاع الخاص» في حرب طرابلس.

كما ناقش بومبيو وماس، التنسيق الأمريكي-الألماني حول مجموعة من التحديات العالمية ومعارضة الولايات المتحدة القوية لاستمرار بناء أنبوب الغاز الغاز "نورد ستريم-2".

وأكدت روسيا الأربعاء، نيتها استكمال مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم-2" الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البلطيق رغم فرض عقوبات أميركية عليه اغضبت كذلك دولا أوروبية على رأسها المانيا.

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