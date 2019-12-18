السيسي وجونسون يتوافقان على تكثيف الجهود لتقويض التدخلات الخارجية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 05:00 مساء

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عددًا من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وأوضح راضي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السيسي وجونسون توافقا «على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل على تقويض التدخلات الخارجية، والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية».

وأشار الناطق باسم الرئاسية المصرية إلى أن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة ببريطانيا، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة جونسون على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

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