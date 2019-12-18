«الرقابة الإدارية» تهدد بإيقاف مرتبات موظفي وأساتذة جامعة سرت المنقطعين عن العمل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 02:40 مساء
جامعة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت، إخطارًا إلى جامعة سرت، بضرورة التزام جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالواجبات الوظيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفتح أبواب الجامعة والكليات أمام الطلبة للدراسة، وعدم صرف مرتبات لأي منقطع عن العمل.

ولاحظ فرع الهيئة إقفال الكليات والإدارات الفنية والإدارية، وانقطاع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن العمل، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي يعد مخالفًا لأحكام القانون، حسب خطاب أرسله مدير الفرع محمد ذياب إلى رئيس جامعة سرت، أمس الثلاثاء، اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وأشار ذياب إلى أن «دخول الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في اعتصام والامتناع عن العمل لحين تحقيق مطالب تتعلق بامتيازات مالية، يعد مخالفة للقانون»، موضحًا أنهم لا يستحقون المرتبات «وفقًا للقاعدة القانونية (الأجر نظير العمل)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟