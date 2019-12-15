بلدية بني وليد تكلف شركة محلية لمعالجة أزمة الصرف الصحي وسط المدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 15 ديسمبر 2019, 10:28 مساء
طفح مياه الصرف الصحي عند عمارات الضمان وسط بني وليد. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي بني وليد، أنه كلف إحدى الشركات المحلية لتبدأ على الفور في حل مختنقات ومعالجة أزمة طفح المياه السوداء وصيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي بعمارات الضمان وسط المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن أزمة الصرف بعمارات الضمان شكلت عبئا كبيرا على سكان المدينة، وتسببت في نقل بعض الأمراض من بينها اللشمانيا.

وذكر الساعدي أن الشركة المكلفة ستباشر أعمالها خلال الأيام القادمة لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه سيجري تسليم المشروع وفقا للمدة التي حددها مكتب المشروعات التابع للمجلس البلدي بني وليد.

يشار إلى أن بني وليد تعاني من أزمة في تسرب وطفح مياه الصرف الصحي في عدد من الشوارع الرئيسية تنذر بانتشار الأمراض بالمدينة وأدت إلى إقفال الطرق عدة مرات بسبب انتشار الروائح الكريهة.

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