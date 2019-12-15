توزيع حقائب مدرسية على 500 طالب وطالبة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 02:35 مساء
جانب من توزيع الحقائب المدرسية على طلاب بنغازي، 15 ديسمبر 2019. (وال)

وزعت مبادرة «شباب الليثي»، حقائب مدرسية على 500 طالب وطالبة، في مدينة بنغازي، احتوت على أدوات قرطاسية، بالتنسيق مع الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس العامة في المدينة.

وتضم المبادرة متطوعين من شباب الليثي، وتساهم في أنشطة خيرية ترمي إلى نشر ثقافة التطوع في المجتمع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس المبادرة، أشرف الجازوي.

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ولفت الجازوي إلى أن المبادرة وزعت عديد المساعدات، خصوصًا الحقائب المدرسية على «الطلبة الفقراء والمحتاجين من باب المسؤولية الاجتماعية والإنسانية، لتعزيز معاني التكافل الاجتماعي، والوقوف إلى جانب أبناء الوطن في مختلف الظروف».

وحملة التوزيع هي جزء من سلسلة نشاطات مجتمعية وخيرية تنفذها المبادرة، وتستهدف الطلاب المعوزين في المدارس العامة التالية «الوفاء» و«الأنصار» و«الصديقة» و«عقبة بن نافع» و«المهاجرين» و«أحمد رفيق المهدوي» و«المجد».

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