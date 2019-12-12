«داخلية الموقتة» تحتفل بتخريج 665 شرطيا جديدا في بلدية الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 09:22 مساء
عرض خريجي الشرطة الجدد بمطار الأبرق. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

احتفلت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، صباح اليوم الخميس، بتخريج 665 عضوا جديدا بهيئة الشرطة لصالح الأجهزة الأمنية في بلدية الأبرق خلال احتفالية أقيمت بمطار الأبرق تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عناصر الشرطة الجدد سيجري توزيعهم للعمل في منفذ مطار الأبرق، والإدارة العامة للمنافذ وجهاز الشرطة السياحية ومديرية أمن الأبرق القيقب، ومديرية أمن القبة، بالإضافة إلى جهاز أمن السواحل.

وأوضحت أن هؤلاء الخريجين تلقوا دورة تدريبية تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية تلقوا خلالها أقوى التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الدفعة أطلق عليها اسم «شهداء الداخلية».

وأضافت وزارة الداخلية أن أعضاء الشرطة الخريجين نظموا استعراضا خلال الاحتفالية التي حضرها مديرو الأمن ومديرو الإدارات والمسؤولون بالوزارة وضباط القوات المسلحة ومسؤولو وأعيان بلديتي القبة والأبرق، قبل أن يختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية.

حضر مراسم الاحتفال رئيس الهيئة العامة للسياحة أحمد بوسقاوة، وآمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر اللواء موسى المعدني، وآمر الغرفة الأمنية العليا درنة اللواء سالم الرفادي، ومدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان، ومدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، ومدير أمن القبة العميد جمال المسماري، ومدير أمن الأبرق العقيد أحمد طاهر، ومدير إدارة فروع الشرطة السياحية العقيد فوزي ونيس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019