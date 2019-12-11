المؤسسة الليبية للاستثمار: تقرير لجنة الخبراء لم يتهمنا بالفساد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 02:31 صباحا
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار . (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار إن «تقرير لجنة الخبراء لم يرد فيه اتهامات فساد بحقها»، كما هو واضح ومنشور في مختلف وسائل الإعلام.

وأوضحت المؤسسة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن لجنة الخبراء لها رأي في تفسيرات قانون التجميد، ولكن «رأيها غير ملزم التطبيق»، لافتة إلى أن اللجنة أقرت بأنها (المؤسسة الليبية للاستثمار) تعمل وفقًا لاستراتيجية «ترمى إلى التحول للحوكمة والشفافية».

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وأشارت إلى وجود « أطراف تحاول التشويش، وتضليل الرأي العام، والإيحاء بوجود شبهات فساد في المؤسسة، لكن التقرير لم يدرج بتاتا هذه الاتهامات».

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