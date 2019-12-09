مستشفى يفرن يتسلم أجهزة ومعدات طبية

مستشفى يفرن العام، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مستشفى يفرن المركزي، اليوم الإثنين، أجهزة ومعدات طبية، ضمن خطة دعم المستشفيات، التي تنفذها وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وتضمنت تلك الشحنة «جهاز آشعة ثابتًا، وجهاز موجات فوق الصوتية، وجهاز الصدمة الكهربائية، وجهاز تخطيط القلب، وأسرَّة عناية كهربائية»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وشملت أيضًا: «أجهزة قياس الضغط، وجهاز شفط سوائل، ومنظم أكسجين، وأسطوانات أكسجين، وطاولات عمليات عظام، وجهاز تحليل الدم، وسماعات طبية، وثلاجة حفظ الموتى».

ويقع المستشفى في مدينة يفرن، على بعد 130 كيلو مترًا جنوب العاصمة طرابلس، وقد أُنشئ كمستشفى عام، وتبلغ سعته السريرية 130 سريرًا.