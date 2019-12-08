منظمة العفو تدعو بوريل للتحرك في ملف «انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا»

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأحد 08 ديسمبر 2019, 07:05 مساء
شعار منظمة العفو الدولية.

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، للتحرك في ملف «انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا»، ونبهت إلى «تورط دول الاتحاد في هذا الملف»، وذلك عشية اجتماع مقرر غدًا الإثنين لمجلس وزراء الخارجية الأوروبيين.

وحثت المنظمة، في بيان، بوريل على «تنفيذ المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ووضع حد لسياسات الاتحاد الأوروبي التي تساهم في معاناة اللاجئين والمهاجرين، عبر التضخية بحقوقهم بغرض إبعادهم عن بلدانه».

«العفو الدولية» تطالب بتفتيش السفن قبالة ليبيا وتشكيل لجنة تحقيق في جرائم «حرب العاصمة»

واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ «التعاون المريب حول الهجرة مع ليبيا»، ودعت جميع دول الاتحاد لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين «بدلًا عن احتوائهم في دولة مزقتها الحروب حيث يتعرضون للاضطهاد والاستغلال».

وضع اللاجئين
ولفتت المنظمة إلى أن «وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا يثير مزيد القلق، ولا سيما أولئك الذين اعترضهم حرس السواحل الليبيون في البحر بدعم من الاتحاد الأوروبي، وعادوا إلى ليبيا».

كما شجبت «ثقافة الإفلات من العقاب التي تزدهر في ليبيا»، لافتة إلى أن «الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن هي أبرز مثال على الإفلات من العقاب».

وأشار البيان إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي، مؤشر على تفضيله «المصالح السياسية قصيرة الأجل على استعادة سيادة القانون، وهو ما يهدد بترك المدنيين عرضة للانتهاكات».

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بدعم «إنشاء لجنة تحقيق أو آلية مماثلة تتبع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ العام 2014، لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاسبتهم».

كانت فرنسا أعلنت، أمس السبت، أنها ستناقش المسائل المتعلقة بمذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأووربي، الذي يعقد غدًا الإثنين.

وحسب بيان للخارجية الفرنسية، فإن وزير الشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، سيشارك في جلسة الإثنين بعدة ملفات على رأسها تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بليبيا وتركيا، والوضع في هونغ كونغ، والتطورات في مولدوفا، وتطور العملية الانتخابية في بوليفيا.

ووقَّع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية، الخميس، ودخلت حيز التنفيذ أمس السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: ذهبية وبرونزيتان لليبيا في عالمية الجمباز بصربيا