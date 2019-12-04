انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع حول تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 10:19 مساء
اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع حول تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا, 4 ديسمبر 2019 (داخلية الوفاق)

انعقد أمس الثلاثاء، في تونس، اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع حول تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا، «من خلال توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحلية».

ووفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ورئيس بعثة الاتحاد لدى ليبيا، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل، وعدد من المنظمات العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية.

وتناول الاجتماع موضوع العمالة المهاجرة في ليبيا وإمكانية دمجها في سوق العمل الليبي، والاستجابة في المناطق الحضرية لاحتياجات الأشخاص المستضعفين من المهاجرين، وإعطاء الأطفال المستضعفين غير المصحوبين بذويهم تركيز خاص، ومدى إمكانية الإفراج عنهم.

كما تم مناقشة تحويل مركز إيواء جنزور إلى مركز شبه مفتوح للنساء والأطفال، ووضع خطة للتصدي لقضية مرضى السل بين المهاجرين داخل وخارج مراكز الإيواء.

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