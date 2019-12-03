مركز الرقابة على الأغذية يأخذ عينات للتعرف على أسباب التسمم ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 10:49 مساء
مركز الرقابة على الأغذية يأخذ عينات للتعرف على أسباب التسمم ببني وليد, (الإنترنت)

زار فريق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، مستشفى بني وليد العام وبعض المصحات للوقوف على حالات التسمم التي تعرض لها عدد من المواطنين بسبب تناول لحوم دجاج غير صالحة للتناول.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الفريق ناقش مع أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير مستشفى بني وليد العام وجهاز الحرس البلدي ومدير مركز الرعاية الصحية آلية وكيفية متابعة عمل المطاعم والمجازر ونقاط بيع اللحوم، وزيارة أماكن تربية الدواجن.

وأضاف الساعدي أن فريق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية زار أيضًا بعض المطاعم والسلخانة الخاصة بالدواجن، وقام بأخذ عينات من المواد المستخدمة في الطهي وإعداد الوجبات لمعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم.

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وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» أمس الإثنين، إن المستشفى استقبل 25 حالة تسمم، فيما قال مصدر طبي آخر مساء الأحد إن إحدى العيادات بالمدينة استقبلت أكثر من 15 حالة.

وكلف عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير أمس، تشكيل لجنة لمتابعة حالات التسمم التي وقعت ليل الأحد، التي بدأت عملها بأخذ عينات من المطعم والمجزرة التي يشتبه في أنها مصدر للتسمم؛ لنقلها إلى المختبرات الخاصة لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه.

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