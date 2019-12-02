عميد بني وليد يشكل لجنة لمتابعة حالات التسمم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 06:08 مساء
اجتماع عميد بني وليد مع أعضاء لجنة متابعة حالات التسمم. (بلدية بني وليد)

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي إن عميد البلدية سالم انوير، قرر اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لمتابعة حالات التسمم التي وقعت ليل الأحد بسبب تناول لحوم دجاج من أحد المطاعم بالمدينة.

وأوضح الساعدي أن اللجنة بدأت عملها وقامت بأخذ عينات من المطعم والمجزرة التي يُشتبه في أنها مصدر للتسمم الذي تعرض له بعض المواطنين الليلة البارحة، مؤكدا نقل العينات إلى المختبرات الخاصة لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه.

وذكر الساعدي أن اللجنة تتكون من مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد، ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير مكتب الخدمات الصحية بني وليد.

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وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المستشفى استقبل 25 حالة تسمم، فيما قال مصدر طبي مساء أمس الأحد إن إحدى العيادات بالمدينة استقبلت أكثر من 15 حالة.

وذكر المصدر الطبي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن معظم الحالات ظهرت عليها أعراض الإسهال والقيء والمغص، لافتًا إلى أن معظم الحالات تلقت العلاج وغادرت العيادة بعد أخذ عينات منها وإرسالها للمختبر للوقوف على حالاتها.

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