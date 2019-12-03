منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة يدين الغارات الجوية الأخيرة في ليبيا

نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو. (أرشيفية: الإترنت)

دان نائب الممثل الخاص بالأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، الغارات الجوية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في أنحاء مختلفة من ليبيا.

وقال الحلو، إن الغارات «تسببت في مقتل المزيد من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء»، حسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف: «لا يزال المدنيون في ليبيا وخاصة الأطفال يدفعون الثمن الأعلى نتيجة لنزاع لم يبدأوه ولا يريدونه.. أشعر بالصدمة بسبب هذه الهجمات المروعة التي تشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي والإنساني وقانون حقوق الإنسان».

وكرر الحلو دعوته للجميع «الالتزام بمسئولياتهم تجاه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان»، مشددا على ضرورة «وقف هذه الهجمات فورا ضد المدنيين والعاملين في مجال الصحة وكذلك البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس»، وفق البيان.