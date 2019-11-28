«مالية الوفاق» تبدأ توزيع مخصصات المؤسسات التعليمية

اجتماع «مالية الوفاق»، 10 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بدأت وزارة المالية في حكومة الوفاق توزيع المخصصات للميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، التي ستسهم في معالجة المشكلات المختلفة لمراقبات التعليم والمدارس.

وسينشر مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة مخصصات كل مؤسسة تعليمية، وفق معياري عدد الطلاب وحجم المبني المدرسي؛ بحيث تلتزم كل مدرسة بصرفها وفق البنود الواردة بلائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية رقم 933 للعام 2017، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتمثل البنود الأساسية في الصرف الصيانة السريعة والطارئة والنشاط المدرسي ومستلزمات النظافة العامة ومتطلبات الامتحانات.

وأصدر الوزير فرج بومطاري تعليماته لمدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمتابعة آليات صرف هذه الميزانيات؛ وفق البنود المعتمدة، وعدم إجراء أي مناقلات في البنود المذكورة.