إعدام 175 كيلوغراما من مخدر الحشيش في زوارة

إعدام حشيش وخمور ومواد مخدرة في زوارة، 27 نوفمبر 2019. (مديرية أمن زوارة فيسبوك).

أعلنت مديرية أمن زوارة، اليوم الأربعاء، إعدام وإتلاف 175 كيلوغراما من مخدر الحشيش إلى جانب كميات كبيرة من الخمور المحلية والأجنبية، والحبوب المخدرة.

وقالت المديرية إن عملية إعدام المضبوطات نفذت بمشاركة رئيس نيابة العجيلات الابتدائية، ورئيس نيابة زوارة الجزئية، ورئيس نيابة المخدرات، وبحضور مدير مديرية أمن زوارة، وعميد بلدية زوارة، وآمر غرفة العمليات العسكرية، ورئيس جهاز مكافحة الجريمة، ومجلس أعيان وحكماء زوارة، حسب ما نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكانت فرقة التحري التابعة لمديرية أمن زوارة ألقت أمس الثلاثاء، القبض على بائع مخدرات من جنسية أفريقية، متلبسا بالترويج للمواد المخدرة.