الزنداح يعرض على عماري مطالب منتسبي المعاهد الفنية والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 10:31 مساء
لقاء عماري والزنداح. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

عرض رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل الزنداح، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم الموقت بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمد عماري زايد، مطالب المنتسبين للمعاهد الفنية والمتوسطة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مطالب المنتسبين للمعاهد الفنية والمتوسطة تتمثل في «صرف علاوة الحصة أسوة بزملائهم في التعليم العام، وصرف المرتبات المتأخرة لسنة 2016».

وأضافت أن الزنداح استعرض خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن المرتبات وإحالة الملاك الوظيفي إلى وزارة العمل والتأهيل، وبيانات الذين لم يتقاضوا مرتباتهم من الهيئة إلى اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، بالإضافة إلى مناقشة مستحقات المعنيين مع لجنة الميزانية بوزارة المالية وبحضور وزير المالية الذي وعد بإدراجها في ميزانية 2020، إضافة إلى المطالب الأخرى المتمثلة في العلاوات والترقيات.

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني أخطر وزير التعليم عزم الهيئة تفويض إدارات التعليم المتوسط بالترقيات حتى الدرجة التاسعة.

من جهته عبر وزير التعليم الموقت الدكتور محمد عماري زايد عن احترامه وتقديره لمنتسبي قطاع التعليم، مثمنا جهود الهيئة ودورها الكبير في رفع كفاءات المجتمع الليبي، متعهدا متابعة ملف الهيئة والعمل على حلحلة المشاكل التي تعيق سير عملها ومناقشتها مع رئيس المجلس الرئاسي.

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