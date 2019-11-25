انقطاع الاتصالات عن المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 11:59 صباحا
برج اتصالات خلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة المدار الجديد انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المنطقة الجنوبية، والمنطقة الممتدة من سيلين ومسلاتة إلى سرت.

وأشارت إلى قطع وصلة الربط «كابل الألياف البصرية»، الخاص بالشركة الناقلة، وجار العمل على إصلاح العطل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتقدمت الشركة باعتذار إلى المشتركين لديها، ويعد هذا الانقطاع الرابع منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي تقع نتيجة قطع أحد الكوابل في أعمال الحفر العشوائية.

وسبق أن وجه مسؤولون بالشركة نداء إلى المواطنين للمحافظة على البنية التحية للاتصالات وكوابل الألياف البصرية، والتي تعد ضرورية لقيام المؤسسات بعملها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر