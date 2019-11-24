عماري زايد يبحث مع وزير المواصلات أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين بالخارج

وزير التعليم محمد عماري زايد، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، 24 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين الدارسين في الخارج.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، حضر اللقاء مدير إدارة الملحقين وشؤون الموفدين بوزارة التعليم صالح الغول، والمدير المالي لوزارة المواصلات عمر الترجماني، لافتا إلى الاتفاق على آلية بين الوزارتين لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي، بشأن نقل تبعية الملف لوزارة المواصلات.

وناقش الحضور عددا من الصعوبات التي تواجه الطلبة ووضع حلول عاجلة لها خلال العام المالي الحالي، والعام المالي القادم.