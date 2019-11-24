عماري زايد يبحث مع وزير المواصلات أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 11:22 مساء
وزير التعليم محمد عماري زايد، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، 24 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين الدارسين في الخارج.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، حضر اللقاء مدير إدارة الملحقين وشؤون الموفدين بوزارة التعليم صالح الغول، والمدير المالي لوزارة المواصلات عمر الترجماني، لافتا إلى الاتفاق على آلية بين الوزارتين لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي، بشأن نقل تبعية الملف لوزارة المواصلات.

وناقش الحضور عددا من الصعوبات التي تواجه الطلبة ووضع حلول عاجلة لها خلال العام المالي الحالي، والعام المالي القادم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر