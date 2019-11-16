بمناسبة اليوم العالمي.. محاضرات توعوية ضد السكري في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 02:52 مساء
فعاليات اليوم التوعوي بمرض السكري في مدرسة التقدم النموذجية بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2019 (صحة الوفاق)

نظم مركز المسرة للتدريب والتطوير الصحي، يوما توعويا بمرض السكري، في مدرسة التقدم النموذجية بالعاصمة طرابلس، بمشاركة قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

وشهد اليوم التوعوي الذي حمل شعار «لنعمل معا ضد السكري» إلقاء محاضرات للتعريف بالمرض والمضاعفات المصاحبة له، والغذاء المثالي للمرضى، وكيفية التعامل مع الأطفال المرضى، حسب بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت مدير المركز الدكتورة سعاد الورشفاني، في كلمتها الافتتاحية بحضور مختصين وعاملين بالمجال، الخميس، إن «التوعية الصحية في مجتمعنا من أهم الخطوات الاحترازية لمجتمع يتمتع بصحة سليمة».

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من جهته، أوضح رئيس قسم القطاع الخاص بالوزارة الدكتور أيمن الصيد، أن وزارة الصحة تعتبر دور القطاع الخاص في التوعية الصحية دورا تكامليا مع القطاع العام، وتدعم الشراكة الإستراتيجية التي تعزز تقديم الخدمات الصحية للمواطن، لافتا إلى أهمية التوعية والتثقيف الصحي في سلامة المريض ودعمه وحماية الأسرة والمجتمع. وأكد أن الوزارة حريصة على إحياء الأيام العالمية لتثقيف المواطن صحيا للتقليل من انتشار الأمراض.

ومرض السكري هو مشكلة امتصاص الجسم للسكر، مما قد يؤدي إلى أزمات قلبية ومشكلات في النظر وصولا إلى عمليات بتر أطراف. وتصادف أول من أمس الموافق 14 نوفمبر، ذكرى إحياء «اليوم العالمي للسكري»، هو يوم للتوعية من مخاطر داء السكري، وجرى اختيار اليوم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين العام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

فعاليات اليوم التوعوي بمرض السكري في مدرسة التقدم النموذجية بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمبر 2019 (صحة الوفاق)
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