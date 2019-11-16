«الناظوري» يجتمع مع مراقبي التعليم في البلديات لبحث مطالب المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 12:41 صباحا
رئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، (أرشيفية : الإنترنت)

عقد رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، الخميس، اجتماعًا مع مراقبي التعليم في عدد من البلديات لبحث والنظر في مطالب المعلمين المضربين عن العمل.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالنقابة العامة للمعلمين ياسمين العسبلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الجمعة، إن رئيس الأركان أبدى استعداده للوصول إلى حلول ترضي المعلمين في أقرب وقت ممكن، وأنه بصدد عقد اجتماع الأسبوع القادم مع النقابة العامة لمعلمي ليبيا لوضع آلية لإنهاء الإضراب وتنفيذ كافة مطالبهم، مؤكدًا تضامنه ووقوفه مع حقوق المعلم.

وأوضحت العسبلي، أن موقف مراقبي التعليم كان في صالح المعلم، مؤكدين أنه لن تكون هناك بداية للدراسة إلا عن طريق المعلم وذلك بتنفيذ مطالبهم، وهم في انتظار الاجتماع المقبل مع عضو لجنة التحاور الموقتة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب بشأن النظر في مطالب المعلمين المضربين.

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