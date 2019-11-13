انتخاب ليبيا لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 11:04 مساء
وزير المواصلات ميلاد معتوق في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ32، 13 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

انتخب مجلس وزراء النقل العرب، التابع لجامعة الدولة العربية، ليبيا لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ32، اليوم، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية المصرية.

وشارك الوفد الليبي في الاجتماع بوفد يترأسه وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري عقد اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل والمواصلات، إذ شاركت ليبيا في الاجتماع بصفتها عضو المكتب التنفيذي.

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