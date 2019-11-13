إيطاليا تراهن على استراتيجية خفض التصعيد في ليبيا

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 09:11 مساء
وزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو. (آكي)

قال وزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن الاستراتيجية الإيطالية في التعامل مع المستجدات في ليبيا ترتكز على الرهان على «خفض التصعيد بالدرجة الأولى، والتركيز على عمل الأمم المتحدة».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال جلسة استماع مع لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الإيطالي بشأن المبادئ التوجيهية لوزارته أن «منطقة البحر المتوسط الموسع ذات أهمية استراتيجية لإيطاليا».

وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، ذكَّر الوزير دي مايو كيف أنها «تهمنا بشكل أوثق». وقال: «ترتكز سياستنا تجاه ليبيا على المبادئ الملزمة لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، والهدف النهائي لاستقرارها، وهو شرط لا غنى عنه لمواجهة التهديد الإرهابي ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حماية مصالحنا في مجال الطاقة».

وأكد دي مايو أن تحرك إيطاليا بشأن الوضع في ليبيا «يتبع اتجاهين رئيسيين: تحقيق خفض تصعيد للنزاع، يمكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدًا أن «هناك اعتقاد راسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية».

وأشار وزير الخارجية الإيطالي أيضًا إلى دور دول المنطقة، التي يشارك ممثلوها في اجتماعات على هامش «حوارات المتوسط» المقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل في العاصمة روما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركز الرقابة على الأغذية: ليبيا تحظر «الصبغة القرمزية» لهذه الأسباب