سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 01:18 مساء
لقاء القائد العام للجيش خليفة حفتر مع المبعوث الأممي غسان سلامة، (أرشيفية: الإنترنت)

أطلع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل، كما استمع سلامة إلى وجهة نظر حفتر.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي عُـقد بينهما قبل يومين في الرجمة، مستجدات الأحداث في ليبيا، إذ أكد حفتر «الدور المهم للبعثة الأممية»، حسب بيان القيادة العامة، الصادر اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى تأكيد حفتر على «ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وأهمية إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي، وترتكز على أساس دستوري».

يأتي هذا اللقاء بعد الانتقادات التي وجهتها القيادة العامة، على لسان الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري، إلى سلامة بسبب زيارته مطار معيتيقة الدولي، إذ وصفتها بـ«الفصل الجديد من مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق بدعم من سلامة».

وأمس أعلن وزير الخارجية الألماني هاكيو ماس توافق بلاده مع الإدارة الأميركية حول مؤتمر برلين، مؤكدا اهتمام الولايات المتحدة به، وأضاف: «جميعنا مهتمون بنزع فتيل عامل عدم الاستقرار».

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