الصحة: وصول 25 ألف حقنة لعلاج اللشمانيا فرنسي المنشأ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 01:13 صباحا
عبوات علاج مرض الليشمانيا «بينتوستام». (أرشيفية : الإنترنت)

تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي 25 ألف حقنة من عقار «البنتوستام»، فرنسي المنشأ المستخدم لعلاج اللشمانيا، وفق بيان لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الأحد.

وأوضح البيان إلى تسليم 20 ألف حقنة من هذه الكميات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، «فيما ظلت الكمية المتبقية كمخزون استراتيجي بمخازن جهاز الإمداد الطبي».

وشددت الوزارة أن الكمية الموردة تعد «الأوفر على مدى كل السنوات، ما يعني توفر العلاج للحالات المصابة بمرض اللشمانيا بنسبة 100% طيلة هذا الموسم».

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ووفق مصادر طبية، فإن مرض «اللشمانيا» ينتشر جراء لسعة ذبابة صغيرة جدًا يصعب رؤيتها بالعين المجردة تُسمى «ذبابة الرمل» وهي الذبابة التي تحمل «الطفيل» المسبب للمرض، الذي يؤدي إلى «تقرحات جلدية» تشوه الجلد إذا لم تتم معالجته.

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وقد يتسبب المرض في إصابات داخلية أخطر، إذ تصاب الذبابة بالعدوى عندما تلسع حيوانا مصابا باللشمانيا كالقوارض أو الكلاب، وهكذا تنشر الذبابة المرض عند لسعها البشر أو الحيوانات الأخرى، كما ينتقل المرض عن طريق نقل الدم أو عند استخدام الإبرة الطبية الملوثة.

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